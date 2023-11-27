جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Abdullah Al-Hamdan Hilal 2023Getty
دوري أبطال آسيادوري أبطال أوروبانوبهار نمنغن v الهلالباريس سان جيرمان v نيوكاسلالهلالباريس سان جيرماننيوكاسلميلان v بوروسيا دورتموندميلانبوروسيا دورتموندبرشلونة v بورتوبرشلونةبورتومانشستر سيتي v لايبزيجمانشستر سيتيلايبزيجلاتسيو v سلتيكلاتسيوسلتيكياينغ بويز v سرفينا زفيزداياينغ بويزسرفينا زفيزدافاينورد روتردام v أتليتكو مدريدفاينورد روتردامأتليتكو مدريدشاختار دونيتسك v أنتويربشاختار دونيتسكأنتويربنوبهار نمنغنالفيحاء v أهالالفيحاءأهالالعين v باختاكورالعينباختاكورالأهلي v سموحةالأهليسموحةالدوري المصري الممتازبيراميدز v الإسماعيليبيراميدزالإسماعيلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماس في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 حيث نستكمل الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يحل فيها الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على نافباخور، بينما يستضيف العين الإماراتي فريق باختاكور.

كما سنتابع أيضاً الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج، برشلونة وبروتو، باريس سان جيرمان ونيوكاسل، بينما ستكون قمة الليلة هي مواجهة ميلان وبوروسيا دورتموند

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالإضافة إلى متابعتنا للجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض الأهلي مواجهته ضد سموحة، بينما يحل الإسماعيلي ضيفاً على بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 "28-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 5

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إنشيون يونايتد - يوكوهاما إف مارينوس13:00 السعودية 14:00 الإماراتأحمد البلوشيbeIN Sports AFC 2
كاواساكي فرونتال - جوهور دارول تاكزيم13:00 السعودية 14:00 الإماراتأحمد عبدهbeIN Sports AFC 1
بانكوك جلاس باثوم يونايتد - أولسان هيونداي13:00 السعودية 14:00 الإماراتعامر الخوذيريbeIN Sports AFC
شاندونج تايشان - كايا15:00 السعودية 16:00 الإماراتجواد بدةbeIN Sports AFC 3
العين - باختاكور19:00 السعودية 20:00 الإماراتأحمد البلوشيbeIN Sports AFC 2
الفيحاء - أهال19:00 السعودية 20:00 الإماراتباسم الزيرbeIN Sports AFC 1
نافباخور - الهلال19:00 السعودية 20:00 الإماراتعامر الخوذيريbeIN Sports AFC
نساجي مازندران - مومباي سيتي19:00 السعودية 20:00 الإماراتنوفل باشيbeIN Sports AFC 3

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
لاتسيو - سلتيك19:45 مصر، 20:45 السعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 2
شاختار - أنتويرب19:45 مصر، 20:45 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 3
فينورد - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 5
باريس سان جيرمان - نيوكاسل22:00 مصر، 23:00 السعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 1
ميلان - بوروسيا دورتموند22:00 مصر، 23:00 السعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 4
مانشستر سيتي - لايبزيج22:00 مصر، 23:00 السعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 2
يونج بويز - ريد ستار22:00 مصر، 23:00 السعوديةمحمد المبروكيbeIN Sports HD 6
برشلونة - بورتو22:00 مصر، 23:00 السعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بيراميدز - الإسماعيلي16:00 مصر، 17:00 السعودية-OnTime Sports 1
الأهلي - سموحة19:00 مصر، 20:00 السعودية-OnTime Sports 1

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