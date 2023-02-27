جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

سنكون اليوم مع موعد مع القليل من المباريات ولكنها لن تخلو من المتعة الكروية، حيث نستعرض معكم أهم اللقاءات التي سنتابعها اليوم في الدوريات الكبرى كالدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الدوريات السعودية والمصرية.
ونبدأ حديثنا في استعراض جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بمباريات الجولة 23 من دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الشعلة بالأخدود، في حين يتقابل الرياض والقادسية قبل مواجهة العربي ضد أحد.
وبينما يواجه يوفنتوس تورينو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي، يحل روما ضيفاً على كريمونيزي في نفس الجولة من السيري آ، وفي الدوري المصري سنستكمل مباريات الجولة الـ20، والتي أبرزها بالطبع مواجهة الأهلي العائد من نتائج سيئة في دوري الأبطال، ضد الداخلية الذي يصارع للابتعاد عن مراكز الهبوط.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 "28-2-2023"
دوري يلو السعودي - الجولة الـ23
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الشعلة - الأخدود
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|السعودية الرياضية
|الرياض - القادسية
|14:50 مصر، 15:50 السعودية
|السعودية الرياضية
|العربي - أحد
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|السعودية الرياضية
الدوري الإيطالي - الجولة 24
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|كريمونيزي - روما
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
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|يوفنتوس - تورينو
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
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الدوري المصري – الجولة 20
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنبي - المصري البورسعيدي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports 2
|سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports 1
|الأهلي - الداخلية
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sports 1