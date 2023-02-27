جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Maaloul Ahly Vs. Real Madrid FIFA Club World Cup 2022Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سنكون اليوم مع موعد مع القليل من المباريات ولكنها لن تخلو من المتعة الكروية، حيث نستعرض معكم أهم اللقاءات التي سنتابعها اليوم في الدوريات الكبرى كالدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الدوريات السعودية والمصرية.

ونبدأ حديثنا في استعراض جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بمباريات الجولة 23 من دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الشعلة بالأخدود، في حين يتقابل الرياض والقادسية قبل مواجهة العربي ضد أحد.

وبينما يواجه يوفنتوس تورينو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي، يحل روما ضيفاً على كريمونيزي في نفس الجولة من السيري آ، وفي الدوري المصري سنستكمل مباريات الجولة الـ20، والتي أبرزها بالطبع مواجهة الأهلي العائد من نتائج سيئة في دوري الأبطال، ضد الداخلية الذي يصارع للابتعاد عن مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 "28-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشعلة - الأخدود14:45 مصر، 15:45 السعوديةالسعودية الرياضية
الرياض - القادسية14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - أحد15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريمونيزي - روما19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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يوفنتوس - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 20

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنبي - المصري البورسعيدي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2
سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1
الأهلي - الداخلية19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1
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