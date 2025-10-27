جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات قوية في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك السعودي"، والتي أهمها كلاسيكو النصر والاتحاد، بينما يلتقي الهلال بفريق الأخدود.

وفي الدوري الإيطالي نتابع لقاءات الجولة التاسعة، والتي أبرزها لقاء ميلان وأتالانتا، وننتظر أيضاً مباريات كأس ألمانيا، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند بفرانكفورت ضمن الدور الثاني من الكأس، بالاضافة إلى منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 ومباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 "28-10-2025"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق القادسية - الحزم 17:35 السعودية، 18:35 الإمارات ثمانية 2 جعفر الصليح الشباب - الزلفي 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات تطبيق ثمانية سعد يحيى الأخدود - الهلال 18:10 السعودية، 19:10 الإمارات ثمانية 3 عبد الله الحربي النصر - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليتشي - نابولي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات StarzPlay حازم عبد السلام STC TV أتالانتا - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات StarzPlay محمد الشامسي STC TV

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ويكومب - فولهام 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 1 نوفل باشي غريمسبي تاون - برينتفورد 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد عبده ريكسهام - كارديف سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي

كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرانكفورت - بوروسيا دورتموند 20:30 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي فولفسبورج - هولشتاين كيل 20:30 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 2 - هايدنهايم - هامبورج 20:30 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 1 فهد عبد الرحمن هرتا برلين - إلفيرسبيرج 20:30 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 2 أحمد الحامد إنيرجي كوتبوس - لايبزيج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين مونشنجلادباخ - كارلسروهر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 2 عبد الله السعدي أوجسبورج - بوخوم 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 1 فيصل الهندي سانت باولي - هوفنهايم 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية آسيا 2 أحمد الحوسني

دوري يلو السعودي - الجولة 6