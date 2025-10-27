تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث نتابع مواجهات قوية في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك السعودي"، والتي أهمها كلاسيكو النصر والاتحاد، بينما يلتقي الهلال بفريق الأخدود.

وفي الدوري الإيطالي نتابع لقاءات الجولة التاسعة، والتي أبرزها لقاء ميلان وأتالانتا، وننتظر أيضاً مباريات كأس ألمانيا، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند بفرانكفورت ضمن الدور الثاني من الكأس، بالاضافة إلى منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 ومباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 "28-10-2025"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
القادسية - الحزم17:35 السعودية، 18:35 الإماراتثمانية 2جعفر الصليح
الشباب - الزلفي17:50 السعودية، 18:50 الإماراتتطبيق ثمانيةسعد يحيى
الأخدود - الهلال18:10 السعودية، 19:10 الإماراتثمانية 3عبد الله الحربي
النصر - الاتحاد21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1مشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليتشي - نابولي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتStarzPlayحازم عبد السلام
STC TV
أتالانتا - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتStarzPlayمحمد الشامسي
STC TV

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ويكومب - فولهام22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 1نوفل باشي
غريمسبي تاون - برينتفورد22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد عبده
ريكسهام - كارديف سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3أحمد البلوشي

كأس ألمانيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرانكفورت - بوروسيا دورتموند20:30 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
فولفسبورج - هولشتاين كيل20:30 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2-
هايدنهايم - هامبورج20:30 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 1فهد عبد الرحمن
هرتا برلين - إلفيرسبيرج20:30 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 2أحمد الحامد
إنيرجي كوتبوس - لايبزيج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
مونشنجلادباخ - كارلسروهر22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2عبد الله السعدي
أوجسبورج - بوخوم22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 1فيصل الهندي
سانت باولي - هوفنهايم22:45 السعودية، 23:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 2أحمد الحوسني

دوري يلو السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أبها - العربي15:35 السعودية، 16:35 الإماراتتطبيق ثمانيةهيثم طحطوح
العروبة - الدرعية15:35 السعودية، 16:35 الإماراتتطبيق ثمانيةأحمد المنتشري

طالع الجدول بالكامل من هنا

