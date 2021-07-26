جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 في دوري أبطال أوروبا وأهم البطولات، وما هي القنوات التي ستنقل هذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

تنطلق اليوم مباريات الإياب في تصفيات التأهل الثانية لدوري أبطال أوروبا، وسيواجه نادي هلسنكي نادي مالمو، وفلورا تالين ليجيا وارسو وأومونيا دينامو زغرب وزالجيريس فيلنوس فيرينتسفاروشي.

كما ستبدأ اليوم مباريات الجولة 30 والأخيرة من الدوري المغربي، وسيلتقي نادي المغرب التطواني مع نهضة بركان، ويوسفية برشيد مع اتحاد طنجة والفتح الرباطي مع شباب المحمدية ونهضة الزمامرة مع سريع وادي زم.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 يوليو "26-7-2021":

دوري أبطال أوروبا - تصفيات التأهل 2 المباراة الموعد القناة الناقلة هلسنكي - مالمو 18:00 مصر، 19:00 السعودية - فلورا تالين - ليجيا وارسو 18:00 مصر، 19:00 السعودية TVP Sport HD أومونيا نيقوسيا - دينامو زغرب 18:00 مصر، 19:00 السعودية - زالجيريس فيلنوس - فيرينتسفاروشي 19:00 مصر، 20:00 السعودية M4 Sport HD Hungary

الدوري المغربي - الجولة 30 المباراة الموعد القنوات الناقلة المغرب التطواني - نهضة بركان 19:30 المغرب، 20:30 مصر Tamazight HD يوسفية برشيد - اتحاد طنجة 19:30 المغرب، 20:30 مصر Al Maghribia HD الفتح الرباطي - شباب المحمدية 19:30 المغرب، 20:30 مصر Athaqafia HD نهضة الزمامرة - سريع وادي زم 19:30 المغرب، 20:30 مصر Arryadia SD/HD

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