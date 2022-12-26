جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 والذي يحل فيها الأهلي ضيفاً ثقيلاً على العربي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري يلو السعودي.

كما تستكمل الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي حيث يلتقي فيها تشيلي وبورنموث في حين يستضيف مانشستر يونايتد نوتينجهام فورست، وفي الدوري المصري سنتابع مباراة وحيدة وهي المباراة الافتتاحية للجولة العاشرة بين بيراميدز والاتحاد السكندري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 "27-12-2022"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الـ14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي - الأهلي14:20 مصر، 15:20 السعوديةشاهد VIP
الأخدود - الخلود14:35 مصر، 15:35 السعوديةشاهد VIP
جدة - القيصومة17:25 مصر، 18:25 السعوديةشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشيلسي - بورنموث19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS
مانشستر يونايتد - نوتينجهام فورست22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS

الدوري المصري - الجولة العاشرة

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيراميدز - الاتحاد السكندري17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 1
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