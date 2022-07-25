جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة
نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.
لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، أو مباريات الدوري المصري الممتاز.
وتتواصل الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين العراق والسعودية، والثانية بين اليمن والإمارات.
كما تنطلق الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرين من موسم 2021-22 في الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات.
المباراة الأولى تجمع بين المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني، فيما يحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على غزل المحلة، وفي ختام مباريات الثلاثاء بالدوري المصري، يستضيف الاتحاد نظيره إنبي.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 "26-07-2022"
الدوري المصري - الجولة 27
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
المصري - إيسترن كومباني
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
الاتحاد - إنبي
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports
كأس العرب تحت 20 عامًا
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
العراق - السعودية
16:00 مصر، 17:00 السعودية
KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport
اليمن - الإمارات
20:00 مصر، 21:00 السعودية
KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport
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