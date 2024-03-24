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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification AFCأمم أوروباالقنوات الناقلةطاجيكستان v السعوديةطاجيكستانمباريات ودية 1السعوديةالكويت v قطرالكويتقطراليمن v الإمارات العربية المتحدةاليمنالإمارات العربية المتحدةويلز v بولنداويلزبولنداجورجيا v اليونانجورجيااليونانأوكرانيا v آيسلنداأوكرانياآيسلنداألمانيا v هولنداألمانياهولنداإنجلترا v بلجيكاإنجلترابلجيكافرنسا v تشيليفرنساتشيليأسبانيا v البرازيلأسبانياالبرازيلمصر v كرواتيامصركرواتيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات دولية هامة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 حيث نتابع مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024، ومواجهات بين أوكرانيا وأيسلندا، ويلز وبولندا.

وفي تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة أمام طاجكستان، كما نتابع لقاء عربي بين اليمن والإمارات، وقطر ضد الكويت.

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بالاضافة إلى مباريات كأس عاصمة مصر الودية، حيث يلتقي منتخب مصر ضد منتخب كرواتيا في مباراة النهائي، بينما يلتقي منتخب تونس ونيوزلندا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات يورو 2024 والمباريات الودية الأوروبية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والمباريات الآسيوية الهامة داخل السعودية.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 "26-03-2024"

تصفيات يورو 2024 - الملحق

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جورجيا - اليونان20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports HD 4عادل خلو
ويلز - بولندا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 1محمد المبروكي
أوكرانيا - أيسلندا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HDباسم الزير

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لبنان - أستراليا11:45 السعودية، 12:45 الإماراتالكأس 1هيكل الصغير
بنجلاديش - فلسطين12:30 السعودية، 13:30 الإماراتالكأس 2منتصر الأزهري
الفلبين - العراق14:00 السعودية، 15:00 الإماراتالكأس 1محمد السعدي
ماليزيا - عمان17:00 السعودية، 18:00 الإماراتالكأس 1سمير اليعقوبي
طاجكستان - السعودية18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC SPORT 1 HD-
الكويت - قطر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتالكأس 1خليل البلوشي
سوريا - مينامار22:00 السعودية، 23:00 الإماراتالكأس 4خالد الحدي
الأردن - باكستان22:00 السعودية، 23:00 الإماراتالكأس 2أحمد الطيب
البحرين - نيبال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتالكأس 3سمير المعيرفي
اليمن - الإمارات22:00 السعودية، 23:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1أحمد الحامد

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنجلترا - بلجيكا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 5علي محمد علي
ألمانيا - هولندا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports Xtra 2محمد بركات
سلوفينيا - البرتغال22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports Xtra 1أحمد البلوشي
النمسا - تركيا22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 6سمير اليعقوبي
فرنسا - تشيلي23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports Xtra 3حسن العيدروس
مصر - كرواتيا23:00 السعودية، 22:00 مصرOnTime Sports 1طارق الأدور
نيوزلندا - تونس23:00 السعودية، 22:00 مصرOnTime Sports 2محمد الكواليني
إسبانيا - البرازيل23:30 السعودية، 22:30 مصرbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي

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