جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الإسباني والإنجليزي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوري الإنجليزي.

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البداية بقمة مثيرة مؤجلة في دوري روشن السعودي والتي ستجمع الاتحاد مع النصر.

أما على المستوى الأوروبي، فهناك مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي أهمها مواجهة ليفربول مع بيرنلي، وأستون فيلا مع مانشستر يونايتد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 "26-12-2023"

دوري روشن - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الاتحاد - النصر 20:00 مصر 21:00 السعودية شاهد

فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نيوكاسل - نوتينجهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس بورنموث - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 باسم الزير شيفيلد يونايتد - لوتون تاون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري بيرنلي - ليفربول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي مانشستر يونايتد - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

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