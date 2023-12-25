جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي، الدوري الإسباني والإنجليزي، وباقي المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود روشن السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوري الإنجليزي.

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البداية بقمة مثيرة مؤجلة في دوري روشن السعودي والتي ستجمع الاتحاد مع النصر.

أما على المستوى الأوروبي، فهناك مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي أهمها مواجهة ليفربول مع بيرنلي، وأستون فيلا مع مانشستر يونايتد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 "26-12-2023"

دوري روشن - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الاتحاد - النصر20:00 مصر 21:00 السعوديةشاهد
فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيوكاسل - نوتينجهام14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
بورنموث - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1باسم الزير
شيفيلد يونايتد - لوتون تاون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري
بيرنلي - ليفربول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
مانشستر يونايتد - أستون فيلا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي

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