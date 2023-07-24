جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.
ونعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.
هذا بجانب قمة ودية تجمع بين النصر وباريس سان جيرمان في معسكر اليابان
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 "25-07-2023"
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إيطاليا - الأرجنتين
|05:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ألمانيا - المغرب
|08:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|البرازيل - بنما
|11:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
المباريات الودية التحضيرية
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|باريس سان جيرمان - النصر
|13:20 مصر والسعودية
|beIN Sports 2
SSC