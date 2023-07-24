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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب قمة ودية تجمع بين النصر وباريس سان جيرمان في معسكر اليابان

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 "25-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيطاليا - الأرجنتين05:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ألمانيا - المغرب08:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
البرازيل - بنما11:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 25565كريم بنزيما
  • 3084خاليدو كوليبالي
  • 4189روبرتو فيرمينو
  • 2495نجولو كانتي
  • 5013مارسيلو بروزوفيتش
  • 6469صفقة أخرى
46815 الأصوات
المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان - النصر13:20 مصر والسعوديةbeIN Sports 2
SSC

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