جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، مباريات بطولات الأندية الأوروبية، حيث تقام مساء الثلاثاء مباريات هامة للغاية في عدد البطولات الأوروبية، والعربية.

وتنطلق يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

وعلى المستوى الأوروبي، تنطلق الثلاثاء 25 أكتوبر مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23 بإقامة ثماني مباريات.

ومن أبرز المباريات التي تقام مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة ريال مدريد الإسباني أمام لايبزيج الألماني، ومواجهة بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

أما عربيًا، فتختتم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من موسم 2022-23 في الدوري المصري بإقامة مباراتين، حيث يحل البنك الأهلي ضيفًا على سموحة، ويلعب إنبي أمام طلائع الجيش.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 "25-10-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة سالزبورج - تشيلسي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إشبيلية - كوبنهاجن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium دينامو زغرب - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لايبزيج - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium سلتيك - شاختار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English بنفيكا - يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

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