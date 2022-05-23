جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الثلاثاء 24 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات العربية والقارية.

ومع نهاية الدوريات في أوروبا، فإن الأنظار ستكون مركزة على البطولات العربية، التي لا تزال منافساتها مستمرة حتى الآن.

البداية من الدوري المصري الممتاز، حيث تتواصل منافسات الجولة 20 من منافسات موسم 2021-22، ونشهد إقامة مباراة واحدة يوم الثلاثاء، تجمع بين إنبي وغزل المحلة.

وعلى الصعيد القاري، تقام الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تقام ثماني مباريات، من بينها ست مباريات عربية - عربية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 "24-05-2022"

كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة جوكولام كيرلا - باشوندهارا كينجز 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports AFC HD ظفار - العربي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports AFC 1 HD تشرين - النجمة 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports AFC 2 HD مازيا - موهيون بوجان 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports AFC 3 HD الأنصار - السيب 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports AFC HD الرفاع - شباب الخليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports AFC 1 HD الرفاع الشرقي - هلال القدس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports AFC 2 HD جبلة - الكويت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports AFC HD

الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - غزل المحلة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports

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