Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد دوري جوّي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 "24-02-2026"

دوري أبطال أوروبا - ملحق دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيكو مدريد - كلوب بروج20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3عامر الخوذيري
إنتر ميلان - بلود جليمت23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 حفيظ دراجي
نيوكاسل يونايتد - كارباخ23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
باير ليفركوزن - أولمبياكوس23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4محمد بركات

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الحزم - الاتحاد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةعبد الله الحربي
الخليج - الخلود22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةمحمد حسين 
التعاون - الهلال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 16

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - الرياض22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4محمد الخامسي
الهلال - الاتفاق22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3عبد الله المحيسن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العروبة - الجبلين21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الرائد - الجبيل21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
أبها - الأنوار21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الباطن - الوحدة21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
البكيرية - الجندل21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية

الدوري المصري الممتاز - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زد - الزمالك22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON SPORT 1  أيمن الكاشف
غزل المحلة - بيراميدز22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON SPORT 2محمد الكواليني
سيراميكا - الإسماعيلي22:30 السعودية، 23:30 الإماراتKORA PLUSمحمد عفيفي
حرس الحدود - إنبي22:30 السعودية، 23:30 الإماراتKORA PLUSهشام معمر

طالع الجدول بالكامل من هنا

