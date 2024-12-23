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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس الخليجالقنوات الناقلةعمان v قطرعمانقطرالإمارات العربية المتحدة v الكويتالإمارات العربية المتحدةالكويتالدوري المصري الممتازالجيش v الزمالكالجيشالزمالكزد v إنبيزدإنبي

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي يصطدم فيها منتخب عمان بالمنتخب القطري، بينما يواجه المنتخب الكويتي المستضيف للنسخة الحالية من البطولة، بمنتخب الإمارات.

وفي الدوري المصري الممتاز، يفتتح زد وإنبي مباراة الجولة السادسة، بينما يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024؟

على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 "24-12-2024"

كأس الخليج العربي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
عمان - قطر17:25 السعودية، 18:25 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد المعمري
SSC News HDمشاري القرني
فهد عريشي
عمان الرياضيةمحمد الريامي
الكأس 1أحمد الطيب
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
دبي الرياضيةعبد الله السعدي
الإمارات - الكويت20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد البلوشي
SSC News HDعبد الله الحربي
محمد حسين
عمان الرياضيةصلاح الحمداني
الكأس 1سمير المعيرفي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
دبي الرياضيةرؤوف خليف

الدوري المصري - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
زد - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني
طلائع الجيش - الزمالك20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

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