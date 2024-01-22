جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها منتخب سريا بمنتخب الهند، وفلسطين وهونج كونج، والمنتخب الإماراتي في مواجهة المنتخب الإيراني.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع لقاء عربي هام بين الجزائر وموريتانيا، ومباراة قوية آخرى تجمع بين غينيا والسنغال، كما نتابع الجولة 18 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مواجهة الفيصلي والجندل.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 "23-01-2024"

كأس آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أستراليا - أوزبكستان 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC عامر الخوذيري

رؤوف خليف سوريا - الهند 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC أحمد البلوشي

سليمان الشريف إيران - الإمارات 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC عصام الشوالي

فارس عوض هونج كونج - فلسطين 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC باسم الزير

عبد الله المحيسن

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جامبيا - الكاميرون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 2 محمد المبروكي غينيا - السنغال 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة موريتانيا - الجزائر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 محمد بركات أنجولا - بوركينا فاسو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 2 عادل خلو

دوري يلو السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - العروبة 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية الجندل - الفيصلي 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية جدة - العربي 17:45 مصر، 18:45 السعودية السعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - مدلزبرة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيلتا فيجو - ريال سوسييداد 22:30 مصر، 23:30 السعودية SSC Sport جعفر الصليح

كأس الرابطة الإنجليزية - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - مدلزبرة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

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