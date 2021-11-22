جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Goal AR

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد فترة من الغياب، تعود إثارة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

برشلونة يستضيف بنفيكا البرتغالي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين من أجل التأهل إلى الدور الثاني، وفي نفس المجموعة يحل بايرن ميونخ ضيفًا على دينامو كييف.

قمة الليلة في دوري أبطال أوروبا ستكون مواجهة تشيلسي أمام يوفنتوس، وفي ذات المجموعة يستضيف مالمو نظيره زينيت.

اختيارات المحررين

ومن أجل إنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فياريال.

الإثارة لن تتوقف عند دوري أبطال أوروبا، بل نشهد أيضًا مساء الثلاثاء مباراة مرتقبة، تجمع بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

كما تختتم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة من موسم 2021-22 في الدوري المصري الممتاز، حيث تقام مباراتين الأولى يحل فيها الإسماعيلي ضيفًا على المقاولون العرب، وفي المباراة الثانية يستضيف فيوتشر نادي إنبي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر "23-11-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلةالمعلق
دينامو كييف - بايرن ميونخ 19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premiumجواد بدة
فياريال - مانشستر يونايتد 19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumحفيظ دراجي
برشلونة - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumعلي محمد علي
يونج بويز - أتالانتا 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1 مضر اليوسف
مالمو - زينيت 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2 Englishنوفل باشي
تشيلسي - يوفنتوس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premiumمحمد فوزي
إشبيلية - فولفسبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premiumأحمد فؤاد
ليل - سالزبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2أحمد عبده

دوري أبطال آسيا - المباراة النهائية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الهلال - بوهانج ستيلرز

19:00 السعودية، 18:00 مصر

SSC 7 HD - الرابعة سبورت 


الدوري المصري - الجولة الخامسة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

المقاولون العرب - الإسماعيلي

17:30 مصر، 18:30 السعودية

OnTime Sports

فيوتشر - إنبي

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم