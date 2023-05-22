جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، حيث سنكون يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

يشهد اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 العديد من المباريات الهامة، بداية من انطلاق الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2022-23 بإقامة ثلاث مباريات هامة، حيث يلعب الاتحاد مع الباطن، ويتواجه النصر مع الشباب، ويحل الهلال ضيفًا على العدالة.

يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 يشهد انطلاق الجولة 36 من الدوري الإسباني 2022-23 إقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة يحل فيها البطل برشلونة ضيفًا على بلد الوليد.

أما في الدوري المصري، فتقام ثلاث مباريات من الجولة 29 لموسم 2022-23، أبرزها مواجهة الأهلي وإنبي.

كما تقام مساء الثلاثاء كافة مباريات الجولة 33 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، حيث تقام كافة المباريات في توقيت واحد، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 "23-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الهلال 19:00 السعودية ومصر SSC النصر - الشباب 21:30 السعودية ومصر SSC الاتحاد - الباطن 21:30 السعودية ومصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - جيرونا 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 ريال سوسييداد - ألميريا 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بلد الوليد - برشلونة 23:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - البنك الأهلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 الأهلي - إنبي 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports 1 فاركو - سموحة 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports 2