جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة، سواء على الصعيد الأوروبي أو العربي أو الآسيوي .

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 حيث نتابع المباريات الاقصائية المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال آسيا 2024، حيث يتواجه النصر أمام شباب الأهلي دبي، بينما يلتقي الوكرة بفريق نافباخور نامنجان الأوزبكي.

كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى ذهاب المباريات الفاصلة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي من ضمنها مباراة جلاسكو رينجرز ضد بس إس في آيندهوفن.

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خاليدو كوليبالي

روبرتو فيرمينو

نجولو كانتي

مارسيلو بروزوفيتش

صفقة أخرى 155109 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟ 80664 كريم بنزيما

8200 خاليدو كوليبالي

13923 روبرتو فيرمينو

6411 نجولو كانتي

15109 مارسيلو بروزوفيتش

30802 صفقة أخرى 155109 الأصوات

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 "22-08-2023"

دوري أبطال آسيا - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الوكرة - نافباخور نامانجان 18:30 مصر والسعودية أحمد البلوشي Alkass 1 HD تركتور سازي تبريز - الشارقة 19:00 مصر والسعودية - - النصر - شباب الأهلي دبي 20:20 مصر والسعودية بلال علام SSC 1 HD العربي - أولماليك 20:30 مصر والسعودية حسن العيدروس Alkass 1 HD

دوري يلو السعودي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفا - الباطن 18:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية القيصومة - الجبلين 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية العين - البكيرية 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا - مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات