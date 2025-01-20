تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
NEW SHAHID HEADER
مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديدوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي، والتي فيها يلعب الخليج مع النصر، والهلال أمام الوحدة.

وتنطلق مباريات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وفيها أبرز المواجهات ستجمع بين برشلونة مع بنفيكا، وليفربول يستضيف ليل، ويلعب أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 "21-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة عشرة

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخليج - النصر17:50 السعودية، 16:50 مصرSSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
SSC Extra 1 SDأحمد النفيسة
الرياض - التعاون18:10 السعودية، 17:10 مصرSSC Extra 2 HDحماد العنزي
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي
الهلال - الوحدة20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDعيسى الحربين
SSC 5 HDحاتم بطيشة
SSC 1 SDفهد العنزي

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
موناكو - أستون فيلا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
أتالانتا - شتورم جراتس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2حسن العيدروس
بنفيكا - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
ليفربول - ليل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي
أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3خليل البلوشي
كلوب بروج - يوفنتوس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4علي سعيد الكعبي
براتيسلافا - شتوتجارت22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5عبد الله الغامدي
بولونيا - بوروسيا دورتموند22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
النجم الأحمر - آيندهوفن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 7باسم الزير

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جلطة سراي - دينامو كييف17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports 4محمد فوزي

الدوري المصري - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجونة - البنك الأهلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 1هيثم هيبة
غزل المحلة - حرس الحدود16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2زياد الدكروري
الإسماعيلي - سموحة19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي
إنبي - طلائع الجيش19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 2طارق الأدور

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان