جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ذات أهمية كبيرة ضمن البطولات العربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 حيث نتابع لقاءات الجولة 33 من دوري يلو السعودي، والتي يخوض فيها كل الفرق مواجهات قوية باستثناء فريقين فقط يكملون الجولة غداً.

وفي الدوري المصري نستكمل الأسبوع 24، والتي يلتقي فيها سيراميكا كليوباترا بالبنك الأهلي، بينما يواجه الجونة فريق طلائع الجيش، بالإضافة إلى متابعتنا للجولة 24 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 "21-05-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق البكيرية - الجندل 17:55 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 عبد المجيد الحربي الترجي - القيصومة 19:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 2 علي آل المحسن الباطن - العربي 21:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 3 فهد العنزي العروبة - الجبلين 21:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 2 محمد النعمي الصفا - الخلود 21:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 عبد الإله العمري

الدوري المصري - الأسبوع الـ24

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بلدية المحلة - الداخلية 16:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي الجونة - طلائع الجيش 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 أمير محروس سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد الكواليني

الدوري الإماراتي للمحترفين - الجولة 24