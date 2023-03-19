جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم المباريات القليلة المتبقية أثر التوقف الدولي الأول في العام الحالي، والذي على أثره يتوقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية أيضاً.
لذا نستعرض معكم مباريات كأس الرابطة المصرية، حيث البطولة الوحيدة التي سنتابعها ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، حيث نتابع مباراة سيراميكا كليوباترا ضد سموحة ضمن دور الـ16.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 "21-3-2023"
كأس الرابطة المصرية - دور الـ16
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيراميكا كليوباترا - سموحة
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sports 1