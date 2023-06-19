جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع على الرغم من غياب بطولات الأندية نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية، ولكن النشاط الكروي لم ينته في ظل البطولات القارية الخاصة بالمنتخبات.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 عن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة هامة من ضمنها مباراة إستونيا ضد بلجيكا، أيسلندا ضد البرتغال، والنمسا ضد السويد.
كما سنتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من أهمها بالطبع مباراة السودان ضد موريتانيا، ولن ينتهي اليوم على ذلك، فنحن على موعد مع أكثر من مباراة ودية دولية شيقة، حيث يلتقي البرازيل ضد السنغال، والجزائر في مواجهة تونس، والصين ضد فلسطين، ومنتخب ألمانيا ضد كولومبيا.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 "20-6-2023"
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الرابعة (دور المجموعات)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|النمسا - السويد
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|إستونيا - بلجيكا
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|أيسلندا - البرتغال
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|النرويج - قبرص
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|مولدوفا - بولندا
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة الخامسة (دور المجموعات)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروندي - ناميبيا
|16:00 مصر والسعودية
|-
|إثيوبيا - مالاوي
|17:00 مصر والسعودية
|-
|السودان - موريتانيا
|21:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4
مباريات دولية ودية - منتخبات
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|اليابان - بيرو
|13:00 مصر والسعودية
|-
|كوريا الجنوبية - السلفادور
|14:00 مصر والسعودية
|-
|الصين - فلسطين
|14:30 مصر والسعودية
|-
|ألمانيا - كولومبيا
|21:45 مصر والسعودية
|-
|الجزائر - تونس
|22:00 مصر والسعودية
|-
|البرازيل - السنغال
|22:00 مصر والسعودية
|-