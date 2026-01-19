تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 "20-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - النجمة18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الأهلي - الخليج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفارس عوض
الفتح - الخلود20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةجعفر الصليح

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كيرات - كلوب بروج18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 1جواد بدة
بودو/جليمت - مانشستر سيتي20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 2أحمد البلوشي
ريال مدريد - موناكو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي
إنتر ميلان - آرسنال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
سبورتينج لشبونة - باريس سان جيرمان23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3عامر الخوذيري
توتنهام - بوروسيا دورتموند23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 4علي محمد علي
كوبنهاجن - نابولي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 5حسن العيدروس
أولمبياكوس - باير ليفركوزن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 6نوفل باشي
فياريال - أياكس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports7عبدالله الغامدي

كأس مصر - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بتروجيت - مودرن سبورت14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 1طارق الأدور
الجونة - بيراميدز14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 2محمد الكواليني

