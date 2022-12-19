جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 في كأس الملك والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 والتي يُستكمل فيها مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري يلو السعودي، كما سنشاهد ايضاً بعض المباريات من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد فاركو ومباراة الزمالك ضد حرس الحدود.

كما سنتابع مباريات ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الأنجليزية، بالإضافة إلى إفتتاحية دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين حيث يلتقي ضمك بالوحدة فيما يتقابل الفيحاء والخليل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 "20-12-2022"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ضمك - الوحدة14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الفيحاء - الخليج17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة عشر

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخلود - القادسية14:20 مصر، 15:20 السعوديةKSA sports
أحد - الأخدود14:40 مصر، 15:40 السعوديةKSA sports
الساحل - الرياض16:30 مصر، 17:30 السعوديةKSA sports

الدوري المصري - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنبي - الإسماعيلي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD
طلائع الجيش - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 3
فاركو - الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 2
الزمالك - حرس الحدود19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport HD

كأس رابطة الأندية الأنجليزية - دور الـ16

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ولفرهامبتون - جيلينجهام21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS
ساوثهامبتون - لينكولن سيتي21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS
نيوكاسل يونايتد - بورنموث21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS
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