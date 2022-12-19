جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 في كأس الملك والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 والتي يُستكمل فيها مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري يلو السعودي، كما سنشاهد ايضاً بعض المباريات من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد فاركو ومباراة الزمالك ضد حرس الحدود.
كما سنتابع مباريات ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الأنجليزية، بالإضافة إلى إفتتاحية دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين حيث يلتقي ضمك بالوحدة فيما يتقابل الفيحاء والخليل.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 "20-12-2022"
كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ضمك - الوحدة
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|شاهد VIP
|الفيحاء - الخليج
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|شاهد VIP
دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة عشر
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الخلود - القادسية
|14:20 مصر، 15:20 السعودية
|KSA sports
|أحد - الأخدود
|14:40 مصر، 15:40 السعودية
|KSA sports
|الساحل - الرياض
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|KSA sports
الدوري المصري - الجولة الثامنة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنبي - الإسماعيلي
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport HD
|طلائع الجيش - البنك الأهلي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport HD 3
|فاركو - الأهلي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport HD 2
|الزمالك - حرس الحدود
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|OnTime Sport HD
كأس رابطة الأندية الأنجليزية - دور الـ16
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Shahid
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ولفرهامبتون - جيلينجهام
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN SPORTS
|ساوثهامبتون - لينكولن سيتي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN SPORTS
|نيوكاسل يونايتد - بورنموث
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN SPORTS