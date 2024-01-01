جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية في بداية السنة الجديدة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 حيث نتابع لقاء وحيد في ختام الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، حيث يلتقي وست هام ضد برايتون.

كما سنتابع مباريات ضمن افتتاحية الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، والتي من أهمها مباراة فياريال وفالنسيا، ومواجهة خيتافي ورايو فاييكانو، وفي دوري يلو السعودي نستكمل الجولة 16 بأكثر من لقاء، بينما سنتابع أيضاً مباراة هامة في كأس إيطاليا، حيث يستضيف ميلان فريق كالياري ضمن دور الـ16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 "02-01-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - برايتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1 نوفل باشي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق خيتافي - رايو فاييكانو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو ريال سوسييداد - ديبورتيفو ألافيس 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد عبده فالنسيا - فياريال 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3 محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة القيصومة - الترجي 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية العربي - الباطن 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية أحد - العدالة 16:00 مصر، 17:00 السعودية السعودية الرياضية

كأس إيطاليا - دور الـ16