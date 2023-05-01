تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات الكبرى الأوروبية والعربية وبالأخص البطولات السعودية والمصرية والإنجليزية والإسبانية.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 25 التي سنتابع فيها أكثر من مباراة هامة مثل مباراة العدالة ضد أبها الذي يحارب للابتعاد عن مراكز الهبوط، ومباراة الخليج الذي يسعى خلف البقاء في الدوري في مواجهة الاتفاق.

كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، وعلى وجه الخصوص مباريات الجولة 30، والتي يلتقي فيها كلً من الرياض والساحل، بينما يواجه القادسية فريق الخلود، وفي الدوري الإنجليزي حيث المتعة الخالصة سنكون على موعد مع مباراة غاية في الأهمية بين آرسنال وتشيلسي ضمن الجولة 34.

ولعشاق الدوري الإسباني نصيب، حيث يلتقي برشلونة وأوساسونا، قبل أن يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال سوسييداد، وفي الختام نتحدث عن الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه غزل المحلة سموحة، بينما يواجه الداخلية إنبي، ضمن الأسبوع 27.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 "2-5-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ25

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الباطن 19:00 مصر، 19:00 السعودية شاهد VIP أبها - العدالة 19:00 مصر، 19:00 السعودية شاهد VIP الخليج - الاتفاق 21:30 مصر، 21:30 السعودية شاهد VIP الطائي - الفيحاء 21:30 مصر، 21:30 السعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - الخلود 20:00 مصر، 20:00 السعودية السعودية الرياضية الرياض - الساحل 20:30 مصر، 20:30 السعودية السعودية الرياضية جدة - العروبة 19:55 مصر، 19:55 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة أرسنال - تشيلسي 22:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - أوساسونا 20:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ألميريا - إلتشي 20:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - ريال مدريد 22:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - سموحة 19:00 مصر، 19:00 السعودية OnTime Sports 1 الداخلية - إنبي 21:30 مصر، 21:30 السعودية OnTime Sports 1

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - لايبزيج 21:45 مصر، 21:45 السعودية Dubai Sports 2 HD

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