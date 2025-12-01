تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Barcelona Atletico de Madrid(C)Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الأولى من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب مصر بمنتخب الكويت، بينما يواجه المغرب جزر القمر، في حين يواجه المنتخب السعودي منتخب عُمان.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء مهم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 19، كما نتابع لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام ونيوكاسل في مواجهة توتنهام. بالاضافة إلى لقاء يوفنتوس ضد أودينيزي في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، الإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 "02-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المغرب - جزر القمر15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORTS HDعلي محمد علي
قنوات الكأسسمير المعيرفي
هيكل الصغير
الكويت الرياضيةطارق الملا
أبو ظبي الرياضيةلم يتحدد بعد
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
منصة شاشامحمد حسين
مصر - الكويت17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORTS HDحفيظ دراجي
قنوات الكأسخالد الحدي
منتصر الأزهري
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
أبو ظبي الرياضيةلم يتحدد بعد
دبي الرياضية 1محمد البدواوي
منصة شاشافهد العتيبي
السعودية - عمان20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS HDحسن العيدروس
قنوات الكأسأحمد الطيب
مصطفى ناظم
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
أبو ظبي الرياضيةلم يتحدد بعد
دبي الرياضية 1راشد عبد الرحمن
منصة شاشاعلي دراج

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
برشلونة - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
فولهام - مانشستر سيتي22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمحمد بركات
بورنموث - إيفرتون22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد فؤاد
نيوكاسل - توتنهام23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDجواد بدة

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
يوفنتوس - أودينيزي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتMBC Actionغازي العمري

كأس ألمانيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1
لايبزيج - مجدبرج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0