جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والدوري السعودي والقطري والمصري، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الثلاثاء ١٩ يناير ٢٠٢١ مجموعة كبيرة من منافسات كرة القدم في الدوريات العربية والعالمية المختلفة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي نادي وست هام مع نادي وست بروميتش في تمام الثامنة مساء، وأيضاً يلتقي نادي ليستر سيتي مع نادي تشيلسي الساعة ١٠:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني تبدأ اليوم الجولة ١٩ من البطولة بلقاء يجمع بين نادي بلد الوليد ونادي إلتشي في تمام الثامنة مساءً، كما يلتقي فى نفس التوقيت نادي قادش مع نادي ليفانتي، وأيضاً لقاء يجمع بين فريقي ألافيس وإشبيلية الساعة ١٠:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الألماني يشهد اليوم بداية الجولة ١٧ من البطولة حيث يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع فيردر بريمين الساعة ٧:٣٠ مساءً، وتشهد الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة مباراة نادي ماينتس أمام نادي فولفسبورغ، ولقاء لنادي هرتا برلين أمام نادي هوفنهايم، ومواجهة بين فريقي ليفركوزن ودورتموند.

وفي دوري المحترفين السعودي تبدأ الجولة ١٤ من البطولة بلقاء بين فريقي الرائد والاتفاق الساعة ٢:٤٠ عصراً، ويلتقي نادي العين أمام نادي الاتحاد في تمام الثالثة عصراً، ولقاء يجمع نادي القادسية أمام نادي الفتح الساعة ٤:٥٠ مساءً، ومباراة بين فريقي الشباب والفيصلي الساعة ٥:١٠ مساءً، وأيضاً مواجهة بين فريقي الأهلي وأبها الساعة ٧:١٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

وأيضاً في دوري نجوم قطر يشهد اليوم بداية الجولة ١٥ من المسابقة حيث يلتقي نادي الوكرة مع نادي الريان الساعة ٣:٣٠ عصراً، ولقاء لناديى قطر مع نادي لخويا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يلتقي أيضاً فى نفس التوقيت نادي أم صلال مع نادي العربي.

أما في الدوري المصري الممتاز يلتقي اليوم نادي الزمالك مع نادي الجونة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 19 يناير والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 يناير "19-1-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام يونايتد - وست بروميتش ألبيون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليستر سيتي - تشيلسي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة قاديش - ليفانتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - إلتشي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4 ديبورتيفو ألافيس - إشبيلية 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - فيردر بريمن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports FR HD 1 باير ليفركوزن - بوروسيا دورتموند 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports FR HD 1 هيرتا برلين - هوفنهايم 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Fr 4 HD max ماينز 05 - فولفسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية Sky Sport 4 HD

الدوري السعودي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الاتفاق 14:40 مصر، 15:40 السعودية KSA Sports 1 HD العين - الاتحاد 15:00 مصر، 16:00 السعودية KSA Sports 2 HD القادسية - الفتح 16:50 مصر، 17:50 السعودية KSA Sports 3 HD الشباب - الفيصلي 17:10 مصر، 18:10 السعودية KSA Sports 4 HD الأهلي - أبها 19:10 مصر، 20:10 السعودية KSA Sports 2 HD

الدوري القطري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - الريان 15:30 مصر، 16:30 قطر beIN Sports HD أم صلال - العربي 18:00 مصر، 19:00 قطر beIN Sports HD 5 قطر - الدحيل 18:00 مصر، 19:00 قطر beIN Sports HD

الدوري المصري - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الجونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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