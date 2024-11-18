تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب أندونيسيا، فلسطين وكوريا الجنوبية، بالاضافة إلى مواجهة ثقيلة بين الإمارات وقطر.

وفي تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، نتابع لقاء مصر وبوتسوانا، بينما تستمر مباريات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، والتي أهمها مباراة ألمانيا ضد المجر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 "19-11-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كوريا الشمالية - أوزباكستان 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي الكأس 7 أحمد المعمري الصين - اليابان 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 2 جواد بدة الكأس 6 منتصر الأزهري أندونيسيا - السعودية 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 1 عبد الله الغامدي الكأس 5 أحمد الطيب قيرغيزستان - إيران 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي الكأس 8 هيكل الصغير فلسطين - كوريا الجنوبية 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 3 باسم الزير الكأس 7 مصطفى العلوان الإمارات - قطر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس الكأس 5 خالد الحدي عمان - العراق 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي الكأس 6 سمير المعيرفي البحرين - أستراليا 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN Sports 4 أحمد البلوشي الكأس 6 سمير اليعقوبي الكويت - الأردن 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري الكأس 5 خليل البلوشي

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مصر - بوتسوانا 17:00 مصر، 16:00 المغرب beIN Sports 2 علي محمد علي Time Sport بث أرضي محمد محمود عفيفي

دوري الأمم الأوروبية - الجولة السادسة