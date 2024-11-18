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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالقنوات الناقلةإندونيسيا v السعوديةإندونيسياالسعودية

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب أندونيسيا، فلسطين وكوريا الجنوبية، بالاضافة إلى مواجهة ثقيلة بين الإمارات وقطر.

وفي تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، نتابع لقاء مصر وبوتسوانا، بينما تستمر مباريات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، والتي أهمها مباراة ألمانيا ضد المجر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 "19-11-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوريا الشمالية - أوزباكستان15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 5أحمد البلوشي
الكأس 7أحمد المعمري
الصين - اليابان15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 2جواد بدة
الكأس 6منتصر الأزهري
أندونيسيا - السعودية15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 1عبد الله الغامدي
الكأس 5أحمد الطيب
قيرغيزستان - إيران17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
الكأس 8هيكل الصغير
فلسطين - كوريا الجنوبية17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 3باسم الزير
الكأس 7مصطفى العلوان
الإمارات - قطر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس
الكأس 5خالد الحدي
عمان - العراق19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
الكأس 6سمير المعيرفي
البحرين - أستراليا21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN Sports 4أحمد البلوشي
الكأس 6سمير اليعقوبي
الكويت - الأردن21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري
الكأس 5خليل البلوشي

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مصر - بوتسوانا17:00 مصر، 16:00 المغربbeIN Sports 2علي محمد علي
Time Sport بث أرضيمحمد محمود عفيفي

دوري الأمم الأوروبية - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ألبانيا - أوكرانيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 1باسم الزير
التشيك - جورجيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 9محمد المبروكي
سلوفاكيا - إستونيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 3حسن العيدروس
السويد - أذربيجان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 2نوفل باشي
البوسنة والهرسك - هولندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 6جواد بدة
المجر - ألمانيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 3عصام الشوالي
مونتينجرو - تركيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 8أحمد عبده

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