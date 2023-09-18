جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 حيث انطلاق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها النصر برسيبوليس بينما يواجه الفيحاء فريق أهال. نافباخور نامانجان، بينما يلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما سنتابع الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر، وبرشلونة ضد رويال آنتويرب، بينما تُعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند هي أقوى مباريات اليوم في ذات الأذنين.

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بالإضافة إلى مباراة الأهلي المصري ضد المصري، في الجولة الافتتاحية للشياطين الحُمر للدوري المصري 2023-2024، بينما يتواجه الإسماعيلي ضد زد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 "19-09-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة يوكوهاما إف مارينوس - إنشيون يونايتد 13:00 مصر والسعودية محمد مبروكي beIN Sports AFC HD أولسان هيونداي - بانكوك جلاس باثوم 13:00 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports AFC 3 HD كايا - شاندونج تايشان 15:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports AFC 2 HD جوهور دارول تاكزيم - كاواساكي فرونتال 15:00 مصر والسعودية أحمد فؤاد beIN Sports AFC 1 HD باختاكور - العين 17:00 مصر والسعودية عامر عبد الله Abu Dhabi Sports Asia 1 أهال - الفيحاء 19:00 مصر والسعودية خالد المديفر SSC 1 HD استقلال دوشنبه - الدحيل 19:00 مصر والسعودية خالد الحدي Alkass Nine HD برسيبوليس - النصر 21:00 مصر والسعودية فهد العتيبي SSC 1 HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ميلان - نيوكاسل يونايتد 19:45 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 2 يونج بويز - لايبزيج 19:45 مصر والسعودية - beIN Sports HD Xtra 1 لاتسيو - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 5 فينورد روتردام - سيلتك 22:00 مصر والسعودية - beIN Sports HD 6 مانشستر سيتي - النجم الأحمر 22:00 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3 برشلونة - رويال أنتويرب 22:00 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 4 شاختار دونيتسك - بورتو 22:00 مصر والسعودية - beIN Sports HD Xtra 2 باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة الأولى