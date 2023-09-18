جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
دوري أبطال آسيابرسبوليس v النصربرسبوليسالنصرباريس سان جيرمان v بوروسيا دورتموندباريس سان جيرمانبوروسيا دورتمونددوري أبطال أوروبابرشلونة v أنتويرببرشلونةأنتويربمانشستر سيتي v سرفينا زفيزداالدوري المصري الممتازمانشستر سيتيسرفينا زفيزداميلان v نيوكاسلميلاننيوكاسلالأهلي v المصري البورسعيديالأهليالمصري البورسعيدي

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 حيث انطلاق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها النصر برسيبوليس بينما يواجه الفيحاء فريق أهال. نافباخور نامانجان، بينما يلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما سنتابع الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر، وبرشلونة ضد رويال آنتويرب، بينما تُعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند هي أقوى مباريات اليوم في ذات الأذنين.

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بالإضافة إلى مباراة الأهلي المصري ضد المصري، في الجولة الافتتاحية للشياطين الحُمر للدوري المصري 2023-2024، بينما يتواجه الإسماعيلي ضد زد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 "19-09-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
يوكوهاما إف مارينوس - إنشيون يونايتد13:00 مصر والسعوديةمحمد مبروكيbeIN Sports AFC HD
أولسان هيونداي - بانكوك جلاس باثوم13:00 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports AFC 3 HD
كايا - شاندونج تايشان15:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports AFC 2 HD
جوهور دارول تاكزيم - كاواساكي فرونتال15:00 مصر والسعوديةأحمد فؤادbeIN Sports AFC 1 HD
باختاكور - العين17:00 مصر والسعوديةعامر عبد اللهAbu Dhabi Sports Asia 1
أهال - الفيحاء19:00 مصر والسعوديةخالد المديفرSSC 1 HD
استقلال دوشنبه - الدحيل19:00 مصر والسعوديةخالد الحديAlkass Nine HD
برسيبوليس - النصر21:00 مصر والسعوديةفهد العتيبيSSC 1 HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ميلان - نيوكاسل يونايتد19:45 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 2
يونج بويز - لايبزيج19:45 مصر والسعودية-beIN Sports HD Xtra 1
لاتسيو - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 5
فينورد روتردام - سيلتك22:00 مصر والسعودية-beIN Sports HD 6
مانشستر سيتي - النجم الأحمر22:00 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 3
برشلونة - رويال أنتويرب22:00 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 4
شاختار دونيتسك - بورتو22:00 مصر والسعودية-beIN Sports HD Xtra 2
باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند22:00 مصر والسعوديةجواد بدهbeIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
زد إف سي- الإسماعيلي16:00 مصر والسعودية-OnTime Sports 1
الأهلي - المصري19:00 مصر والسعوديةأيمن الكاشفOnTime Sports 1

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