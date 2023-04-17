جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات الكبرى السعودية والمصرية بالإضافة إلى مباريات دوري الأبطال التي سنتابعها اليوم.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباراة وحيدة ولكنها مباراة قمة حيث نستمتع سوياً بديربي الرياض أو ديربي العاصمة كما يُطلق عليها أيضاً، ما بين الهلال والنصر ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، حيث سنتابع أيضاً أولى أيام مباريات إياب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ميلان ضيفاً على نابولي أبطال بلدته الذي يملك ذكرى سيئة في مباراتهم الأخيرة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في حين يستقبل تشيلسي ريال مدريد في محاوله أخيرة للثأر من مباراة الذهاب.

كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي إنبي وأسوان، بينما يواجه بيراميدز الداخلية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 "18-4-2023"

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دوري روشن السعودي - الجولة الـ25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - النصر21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - ميلان21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي - ريال مدريد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة الـ26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنبي - أسوان21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 2
بيراميدز - الداخلية21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 1

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