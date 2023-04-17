جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات الكبرى السعودية والمصرية بالإضافة إلى مباريات دوري الأبطال التي سنتابعها اليوم.
ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباراة وحيدة ولكنها مباراة قمة حيث نستمتع سوياً بديربي الرياض أو ديربي العاصمة كما يُطلق عليها أيضاً، ما بين الهلال والنصر ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.
ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، حيث سنتابع أيضاً أولى أيام مباريات إياب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ميلان ضيفاً على نابولي أبطال بلدته الذي يملك ذكرى سيئة في مباراتهم الأخيرة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في حين يستقبل تشيلسي ريال مدريد في محاوله أخيرة للثأر من مباراة الذهاب.
كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي إنبي وأسوان، بينما يواجه بيراميدز الداخلية.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 "18-4-2023"
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
دوري روشن السعودي - الجولة الـ25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الهلال - النصر
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|شاهد VIP
دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي - ميلان
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|تشيلسي - ريال مدريد
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المصري - الجولة الـ26
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنبي - أسوان
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|OnTime Sports 2
|بيراميدز - الداخلية
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|OnTime Sports 1
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