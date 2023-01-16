جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Al Ahly Pyramids 02012023GettyImage
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديكأس مصر

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات نصف نهائي كأس مصر.

وتقام مباراتين في الجولة الـ 17 من دوري يلو السعودي، وفيها يلعب العربي مع القادسية، وأحد مع هجر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 "17-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي - القادسية14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - هجر14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس مصر – نصف النهائي

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - سموحة18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 1
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