جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات نصف نهائي كأس مصر.
وتقام مباراتين في الجولة الـ 17 من دوري يلو السعودي، وفيها يلعب العربي مع القادسية، وأحد مع هجر.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 "17-1-2023"
دوري يلو السعودي - الجولة الـ 17
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العربي - القادسية
|14:35 مصر، 15:35 السعودية
|السعودية الرياضية
|أحد - هجر
|14:55 مصر، 15:55 السعودية
|السعودية الرياضية
كأس مصر – نصف النهائي
اختيارات المحررين
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | حمدالله يُطارد تاليسكا، وظهور وجه جديد
- سباق كاسترول "جي تي إكس" لقوة التحمل (2) | حضور ثنائي النصر والاتحاد وسيطرة للفتح
- الرباعية كانت صدفة؟ .. ماذا عن 34 هدفًا غيرها من برشلونة يا كورتوا!
- رونالدو القائد .. الكشف عن قائمة "الهلال والنصر" لمواجهة باريس سان جيرمان
- آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أو ميسي، وتلك كانت إجابتي
طالع الجدول بالكامل من هنا
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - سموحة
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|OnTime Sports 1