جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا وأبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

كما يتم مشاهدة دوري أبطال الخليج على شووف.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 "17-02-2026"

دوري أبطال أوروبا - ملحق دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جلطة سراي - يوفنتوس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 3 علي سعيد الكعبي بنفيكا - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي موناكو - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري بوروسيا دورتموند - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيول - هيروشيما 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي ماتشيدا - تشنجدو رونجتشنج 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي جوهور - فيسيل كوبي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد فؤاد بوريرام - شانجهاي شنهوا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده الغرافة - تراكتور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 باسم الزير الكأس 6 سمير اليعقوبي السد - الاتحاد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس الكأس 5 خليل البلوشي

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الوصل - الزوراء 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عبدالله الغامدي الكأس 7 أحمد المعمري الحسين - استقلال طهران 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد البلوشي الكأس 7 يزن اللبابنة

دوري أبطال الخليج - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - التضامن 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات الكأس 2 مصطفى ناظم الريان - النهضة 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات الكأس 1 منتصر الأزهري

كأس مصر - دور الـ 16