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بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروبادوري أبطال آسيا النخبةالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا والذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية، أبرزها ريال مدريد مع شتوتجارت، وميلان مع ليفربول.

وفي دوري أبطال آسيا 2024-2025، للنخبة سيلعب الريان مع الهلال، وباختاكور مع الوصل.

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وسيلعب ريال مايوركا، مع ريال سوسييداد في مباراة مقدمة من الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 "17-09-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

TOD UCL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - ايندهوفن19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
يانج بويز - أستون فيلا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2محمد بركات
بايرن ميونخ - دينامو زغرب22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 3عصام الشوالي
ريال مدريد - شتوتجارت22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 2حسن العيدروس
ميلان - ليفربول22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
سبورتينج لشبونة - ليل22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 4علي محمد علي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باختاكور - الوصل17:00 السعودية ومصرالكأس 11
beIN AFC		سمير اليعقوبي
محمد المبروكي
الريان - الهلال19:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HD
beIN AFC
الكأس 9		فهد العتيبي
عامر الخوذيري
خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - ريال سوسييداد20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5محمد السعدي

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