تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية والودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة هامة وحماسية وعلى قدر عالٍ من التشويق رغم قلة البطولات الحالية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي ستكون من أهمها لقاء منتخب إنجلترا ضد منتخب إيطاليا، في مباراة رد الثأر للطليان.

وسنتابع أيضاً مباريات دولية ودية قوية وحماسية، أهمها مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب مالي، بعد التجربة الناجحة التي خاضها منتخب السعودية ضد نيجيريا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، كما سنتابع أيضاً لقاء منتخب المغرب ضد ليبيريا ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 "17-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الثامنة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فنلندا - كازاخستان 19:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 1 صربيا - الجبل الأسود 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 3 ليتوانيا - المجر 21:45 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 9 أيرلندا الشمالية - سلوفينيا 21:45 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports HD 8 سان مارينو - الدنمارك 21:45 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 4 إنجلترا - إيطاليا 21:45 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1 مالطا - أوكرانيا 21:45 مصر والسعودية محمد المبروكي beIN Sports HD 2

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة اليابان - تونس 13:10 مصر والسعودية - القناة الوطنية التونسية 1 مقدونيا الشمالية - أرمينيا 16:00 مصر والسعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 1 السعودية - مالي 18:00 مصر والسعودية عبد العزيز الزيد السعودية الرياضية 1 إستونيا - تايلاند 19:00 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 2 ألبانيا - بلغاريا 19:00 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 3 الإمارات - لبنان 19:00 مصر والسعودية عبد الله السعدي دبي الرياضية 1 الكويت - سوريا 19:00 مصر والسعودية أحمد الشحي دبي الرياضية فرنسا - اسكتلندا 22:00 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 5

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - إياب الدور الأول

المباراة الموعد القناة الناقلة سريلانكا - اليمن 12:30 مصر والسعودية الكأس الرياضية

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة السادسة