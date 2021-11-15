جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 فترة التوقف الدولي للشهر الجاري، حيث نشهد طوال اليوم مباريات من جميع أنحاء العالم، بين أوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، جميعها في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

البداية ستكون قوية من قارة آسيا، حيث نشهد مواجهة يحل فيها منتخب السعودية ضيفًا على فيتنام، في الجولة السادسة من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

وفي تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال أيضًا، يستضيف منتخب العراق نظيره كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مواجهة عربية خالصة تجمع بين لبنان والإمارات.

أما في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تقام عدد من المباريات في الجولة الأخيرة، أهمها مواجهة هولندا ضد النرويج، بالإضافة إلى مباراة فرنسا ضد فنلندا.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية، تقام مباراتين يوم الثلاثاء، تجمع الأولى بين بوليفيا وأوروجواي، وفي الثانية يحل منتخب بيرو ضيفًا على فنزويلا.

أما في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، فنشهد عشر مباريات، أبرزها مباراة الكاميرون ضد ساحل العاج، ومصر ضد الجابون، المغرب في مواجهة غينيا، والجزائر ضد بوركينا فاسو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 "16-11-2021"

تصفيات كأس العالم - أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة البوسنة والهرسك - أوكرانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 فنلندا - فرنسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium جبل طارق - لاتفيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports English 2 الجبل الأسود - تركيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 هولندا - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ويلز - بلجيكا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium التشيك - إستونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports English 2

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة بوليفيا - أوروجواي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 فنزويلا - بيرو 23:00 مصر، 00:00 صباح الأربعاء السعودية beIN Sports 2 HD

تصفيات كأس العالم - أمريكا الشمالية المباراة الموعد القناة الناقلة جامايكا - الولايات المتحدة 00:00 مصر، 01:00 السعودية –

تصفيات كأس العالم - آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة فيتنام - السعودية 14:00 مصر، 15:00 السعودية SSC 7 HD - The AFC Youtube - قناة الرابعة العراقية لبنان - الإمارات 14:00 مصر، 15:00 السعودية AFC Youtube - قناة الرابعة العراقية العراق - كوريا الجنوبية 17:00 مصر، 18:00 السعودية AFC Youtube - قناة الرابعة العراقية الصين - أستراليا 17:00 مصر، 18:00 السعودية AFC Youtube سوريا - إيران 18:00 مصر، 19:00 السعودية قناة الرابعة العراقية عمان - اليابان 18:00 مصر، 19:00 السعودية AFC Youtube





تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - الجابون 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports - FIFATV Youtube موزمبيق - مالاوي 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube ليبيا - أنجولا 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube - Libya 218 نيجيريا - الرأس الأخضر 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube ليبيريا - جمهورية إفريقيا الوسطى 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube الجزائر - بوركينا فاسو 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube المغرب - غينيا 21:00 مصر، 2200 السعودية FIFATV Youtube - الرياضية المغربية تونس - زامبيا 21:00 مصر، 2200 السعودية FIFATV Youtube - Libya 218 موريتانيا - غينيا الاستوائية 21:00 مصر، 2200 السعودية FIFATV Youtube الكاميرون - ساحل العاج 21:00 مصر، 2200 السعودية FIFATV Youtube

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