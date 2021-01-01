جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا وكأس مصر وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة مُنتظر من جانب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان نظرًا للعديد من المباريات القوية والممتعة في جميع أنحاء العالم.

البداية من دوري أبطال أوروبا وانطلاق دور الـ16 من البطولة، يستضيف برشلونة على الكامب نو نادي باريس سان جيرمان، والذي يسعى للثأر بعد الريمونتادا التاريخية للبلوجرانا في 2017، وبعد سلسة من الهزائم في الدوري يحل ليفربول ضيفًا على لايبزيج الذي يقدم نتائج جيدة في البوندسليجا ويحتل المركز الثاني.

بينما على الجانب العربي وفي دوري أبطال أفريقيا، يبدأ حامل اللقب النادي الأهلي مشواره بلقاء ضد المريخ على ستاد السلام.

وفي كأس مصر يواجه سموحة نادي دكرنس في دور الـ32.

أيضًا في الدوري المصري يوجد لقاء وحيد يجمع بين البنك الأهلي ومصر للمقاصة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 فبراير "16-2-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 لايبزيج - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري أبطال أفريقيا - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - المريخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7

كأس مصر - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - دكرنس 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - مصر للمقاصة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD

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