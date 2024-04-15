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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيادوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةبرشلونة v باريس سان جيرمانبرشلونةباريس سان جيرمانبوروسيا دورتموند v أتلتيكو مدريدبوروسيا دورتموندأتلتيكو مدريدالعين v الهلالالعينالهلال

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يتواجه فيها برشلونة وباريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند.

كما نتابع كلاسيكو عربياً هاماً بين العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة لمتابعتنا للجولة 28 من دوري يلو السعودي، والتي يواجه فيها الخلود فريق أحد، والقادسية في مواجهة جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 "16-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برشلونة - باريس سان جيرمان22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
بوروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 2محمد بركات

دوري أبطال آسيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العين - الهلال19:00 السعودية، 20:00 الإماراتSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
شاهد
SSC SPORT 1 HDمحمد حسين
beIN Sports AFCعصام الشوالي

دوري يلو السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخلود - أحد19:05 السعودية، 18:05 مصرالسعودية الرياضية
الباطن - العدالة19:05 السعودية، 18:05 مصرالسعودية الرياضية
القادسية - جدة20:45 السعودية، 19:45 مصرالسعودية الرياضية

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