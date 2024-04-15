جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يتواجه فيها برشلونة وباريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند.

كما نتابع كلاسيكو عربياً هاماً بين العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة لمتابعتنا للجولة 28 من دوري يلو السعودي، والتي يواجه فيها الخلود فريق أحد، والقادسية في مواجهة جدة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 "16-04-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برشلونة - باريس سان جيرمان 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس بوروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 2 محمد بركات

دوري أبطال آسيا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العين - الهلال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي شاهد SSC SPORT 1 HD محمد حسين beIN Sports AFC عصام الشوالي

دوري يلو السعودي - الجولة 28