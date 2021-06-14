جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 والدوري المصري وبقية البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في البطولتين الرئيسيتين يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021.

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2020، حيث يلتقي منتخب البرتغال مع منتخب المجر ويواجه منتخب ألمانيا فرنسا في قمة مباريات اليوم، وفي كوبا أمريكا 2021، يلتقي منتخب باراجواي مع منتخب بوليفيا.

تقام اليوم مباريات الجولة الأخيرة من الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وسنكون على موعد مع عدد من المباريات، أهمها إيران ضد العراق والبحرين ضد هونج كونج والإمارات ضد فيتنام والسعودية ضد أوزبكستان وأستراليا ضد الأردن.

تعود اليوم منافسات الدوري المصري الممتاز من الأسبوع 26، وسيلتقي نادي بيراميدز مع نادي سموحة ونادي الإنتاج الحربي مع طلائع الجيش.

ترتيب مجموعات يورو 2020، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو"15-6-2021":

كأس أمم أوروبا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة المجر - البرتغال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 فرنسا - ألمانيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كوبا أمريكا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة باراجواي - بوليفيا 2:00 مصر، 3:00 السعودية beIN Sports HD 5 Max

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة طاجيكستان - ميانمار 13:25 السعودية، 14:25 الإمارات - اليابان - قيرجيزستان 13:25 السعودية، 14:25 الإمارات - الهند - أفغانستان 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD الفلبين - جزر المالديف 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - البحرين - هونج كونج 19:30 البحرين، 20:30 الإمارات Bahrain Sport HD إيران - العراق 19:30 العراق، 20:30 الإمارات Al Iraqiya Sports تايلاند - ماليزيا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات AD SPORTS 2 HD الإمارات - فيتنام 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات AD SPORTS 1 HD بنجلاديش - عمان 20:00 السعودية، 21:00 عمان beIN Sports HD السعودية - أوزبكستان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات KSA Sports 1 HD فلسطين - اليمن 21:00 فلسطين واليمن، 22:00 الإمارات KSA Sports 2 HD الصين - سوريا 21:00 سوريا، 22:00 الإمارات - أستراليا - الأردن 22:00 الأردن، 23:00 الإمارات Jordan Sport HD تايبيه - الكويت 22:00 الكويت، 23:00 الإمارات Kuwait Sports HD

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة تونس - مالي 20:30 تونس، 21:30 مصر Television Tunisienne 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME SPORT بيراميدز - سموحة 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTIME SPORT

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