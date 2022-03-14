جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع استمرار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات إياب دور الستة عشر، وانطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، مع استمرار جولة الإياب في دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع المواجهة التي يستضيف فيها مانشستر يونايتد نظيره أتلتيكو مدريد.

وإلى دوري أبطال آسيا، وانطلاق مرحلة الأدوار الإقصائية للتعرف على الأندية التي ستتأهل إلى دور المجموعات، حيث نشهد عددًا من المباريات القوية في غرب القارة.

البداية ستكون بمباراة تجمع بين التعاون السعودي والجيش السوري، ومباراة أخرى تجمع بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي، آخر المباريات التي تشهد وجود أطراف عربية، هي مواجهة بني ياس الإماراتي ضد ناساف كارشي الأوزبكي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال إلى مصر، تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة 13 من الدوري المصري، بإقامة مباراة واحدة، تجمع بين فيوتشر وسموحة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 "15-03-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أياكس - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري أبطال آسيا - دور الإقصائيات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الجيش 17:50 مصر، 18:50 السعودية SSC (داخل السعودية) الشارقة - الزوراء 18:15 مصر، 19:15 السعودية قناة الشارقة الرياضية (داخل الإمارات) بني ياس - ناساف كارشي 18:15 مصر، 19:15 السعودية SSC (داخل السعودية)

الدوري المصري - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة فيوتشر - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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