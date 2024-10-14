تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها لقاء المنتخب السعودي والبحرين، إيران وقطر، أوزباكستان ضد الإمارات، وفلسطين في مواجهة الكويت.

كما تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، والتي يواجه فيها منتخب مصر منتخب موريتانيا، بينما يلتقي المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتونس ضد جزر القمر، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 "15-10-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق اليابان - أستراليا 13:35 السعودية، 14:35 الإمارات beIN Sports 1 محمد المبروكي كوريا الجنوبية - العراق 14:00 السعودية، 15:00 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي الصين - أندونيسيا 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 3 باسم الزير أوزباكستان - الإمارات 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي الكأس 6 منتصر الأزهري قرغيزستان - كوريا الشمالية 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 6 محمد بركات فلسطين - الكويت 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 5 حفيظ دراجي الكأس 8 خالد الحدي إيران - قطر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس الكأس 5 أحمد الطيب الأردن - عمان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 4 علي محمد علي الكأس 7 سمير المعيرفي السعودية - البحرين 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري الكأس 5 سمير اليعقوبي

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سكوتلندا - البرتغال 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 6 نوفل باشي بولندا - كرواتيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 7 أحمد عبده إسبانيا - صربيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي سويسرا - الدنمارك 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 8 باسم الزير

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الرابعة