جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من البطولات، ولكن تظل كرة القدم عشقاً لا ينتهي عند الكثيرين، ودائماً يوجد ما يستحق المتابعة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، حيث نجد الفيصلي في مواجهة الجندل والقادسية أمام العدالة.

كما سنتابع نصف نهائي كأس العالم للسيدات الذي حظي بتغطية ومتابعة جماهيرية رائعة في دورتها الحالية، ونتابع فيها مباراة غاية في القوة بين منتخب إسبانيا ومنتخب السويد، بالإضافة إلى متابعتنا للكثير من المباريات في تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 "15-08-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة النجمة - القيصومة 19:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية الفيصلي - الجندل 19:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية القادسية - العدالة 20:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

كأس العالم للسيدات - نصف النهائي

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إسبانيا - السويد 11:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports 1 HD Premium

دوري أبطال أوروبا - مرحلة التصفيات

المباراة الموعد القناة الناقلة سبارتا براغ - كوبنهاجن 20:00 مصر والسعودية - دينامو زغرب - آيك أثينا 21:00 مصر والسعودية - جلطة سراي - أولمبيا ليوليانا 21:00 مصر والسعودية - شتورم جراتس - بي أس في آيندهوفن 21:00 مصر والسعودية - مارسيليا - باناثينايكوس 22:00 مصر والسعودية -

دوري أبطال آسيا - نصف النهائي