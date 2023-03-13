جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للمتعة والإثارة في أربعاء الأبطال لنستكمل سوياً متابعة مباريات إياب دور الـ16 من ذات الأذنين، ولكن اليوم لن يتوقف عند المتعة الأوروبية فقط، فنحن على موعد مع الكثير من المباريات الهامة خاصة في الوطن العربي، وتحديداً في البطولات السعودية والمصرية.

وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا، فنحن على موعد مع مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج، التي انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكلً منهما، بينما تجمع المباراة الثانية بورتو في مواجهة الإنتر الذي استطاع الفوز في المباراة الأولى.

كما سنكون على موعد مع الإثارة المرتبطة دائماً بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نتابع اليوم مباريات ضمن ثمن نهائي البطولة، والتي أبرزهم مباراة الهلال ضد الفتح، والنصر ضد أبها، في المقابل ينتظر عشاق الأهلي مباراة الحزم ضد أحد في الجولة الـ25 من دوري يلو السعودي، والتي قد تزيح الراقي من الصدارة في حال فوز حزم الصمود في المباراة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 "14-3-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الباطن 15:10 مصر، 16:10 السعودية SSC HD النصر - أبها 16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC1 HD الهلال - الفتح 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC1 HD

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بورتو - الإنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ25