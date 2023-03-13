جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والقنوات الناقلة

عدنا من جديد للمتعة والإثارة في أربعاء الأبطال لنستكمل سوياً متابعة مباريات إياب دور الـ16 من ذات الأذنين، ولكن اليوم لن يتوقف عند المتعة الأوروبية فقط، فنحن على موعد مع الكثير من المباريات الهامة خاصة في الوطن العربي، وتحديداً في البطولات السعودية والمصرية.
وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا، فنحن على موعد مع مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج، التي انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكلً منهما، بينما تجمع المباراة الثانية بورتو في مواجهة الإنتر الذي استطاع الفوز في المباراة الأولى.
كما سنكون على موعد مع الإثارة المرتبطة دائماً بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نتابع اليوم مباريات ضمن ثمن نهائي البطولة، والتي أبرزهم مباراة الهلال ضد الفتح، والنصر ضد أبها، في المقابل ينتظر عشاق الأهلي مباراة الحزم ضد أحد في الجولة الـ25 من دوري يلو السعودي، والتي قد تزيح الراقي من الصدارة في حال فوز حزم الصمود في المباراة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 "14-3-2023"
كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الوحدة - الباطن
|15:10 مصر، 16:10 السعودية
|SSC HD
|النصر - أبها
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|SSC1 HD
|الهلال - الفتح
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|SSC1 HD
دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - لايبزيج
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|بورتو - الإنتر
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
دوري يلو السعودي - الجولة الـ25
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العين - الأخدود
|15:10 مصر، 16:20 السعودية
|السعودية الرياضية
|الساحل - القيصومة
|17:05 مصر، 18:05 السعودية
|السعودية الرياضية
|الحزم - أحد
|17:55 مصر، 18:55 السعودية
|السعودية الرياضية