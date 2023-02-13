جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، والتي نشهد فيها عودة دوري أبطال أوروبا من جديد، حيث تبدأ مباريات ذهاب دور الـ16 لنتابع مباراتين في غاية القوة، الأولى بين ميلان ضد توتنهام والثانية بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.

كما سنكون على موعد مع مباراة الشباب ضد أبها في افتتاحية الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ21 من دوري يلو السعودي، والتي أبرزها مباراة الفيصلي ضد الأخدود، ومباراة الرياض ضد هجر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 "14-2-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ17

المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - أبها 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - توتنهام هوتسبير 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ21

إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟ دور الـ16

ربع النهائي

نصف النهائي

النهائي 2770 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟ 60% دور الـ16

17% ربع النهائي

10% نصف النهائي

14% النهائي 2770 الأصوات