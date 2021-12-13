جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يتواصل الهدوء النسبي في عالم كرة القدم، حيث لن يحفل يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 بالكثير من المباريات، سواء في الدوريات الأوروبية الكبرى، أو الدوريات العربية.

المواجهة الأبرز ستكون مباراة ودية في كأس دييجو أرماندو مارادونا في موسم الرياض بالعاصمة السعودية، وهي المباراة التي ستجمع بين برشلونة وبوكا جونيورز.

أما في الدوري الإنجليزي، تنطلق مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها مواجهة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد.

ومساء الثلاثاء أيضًا، تنطلق مباريات الجولة 16 من الدوري الألماني، والتي يعد أهمها مباراة يحل فيها بايرن ميونخ ضيفًا على شتوتجارت.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 "14-12-2021"

كأس مارادونا

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - بوكا جونيورز 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - مانشستر يونايتد 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نوريتش سيتي - أستون فيلا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر سيتي - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا أرمينيا بليفيلد - بوخوم 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا ماينتس - هيرتا برلين 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا فولفسبورج - كولن 21:30 مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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