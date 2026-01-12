تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حيث نتابع نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وتنطلق جولة جديدة من الدوري الألماني وفيها يلعب بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن، وشتوتجارت أمام فرانكفورت.

وفي كأس إيطاليا، سيلعب روما أمام تورينو، في دور الـ 16 من البطولة.

وتستمر مواجهات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة ضمك والاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس فرنسا عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن متابعة مواجهات كأس إيطاليا، والدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 "12-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأخدود - الخلود18:25 السعودية، 19:25 الإماراتثمانية
الفتح - الرياض20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية
ضمك - الاتحاد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوكاسل - مانشستر سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كولتورال - أتلتيك بيلباو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدعائد العصيمي
ديبورتيفو لاكورنيا - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
ريال سوسييداد - أوساسونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدعبد العزيز الزيد

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شتوتجارت - فرانكفورت20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
MBC Action
بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدعيسى الزدجالي
هامبورج - باير ليفركوزن22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني
ماينتس - هايدنهايم22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد 

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بايو - مارسيليا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد بركات

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
روما - تورينو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدغازي العمري

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرائد - الزلفي15:35 السعودية، 16:35 الإماراتثمانية
العروبة - جدة15:45 السعودية، 16:45 الإماراتثمانية

