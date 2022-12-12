جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Croacia Argentina Semifinal Mundial Qatar 2022Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، والتي تتصدرها مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 التي تقترب من نهايتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ويسعى ميسي وزملائه لتحقيق اللقب الثالث للمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، بينما يطمح الناريون بقيادة لوكا مودريتش لتحقيق إنجاز 2018 التاريخي بالوصول للمباراة النهائية على أقل تقدير.

كما سنتابع أيضاً مباراة ودية تحت مسمى كأس سوبر دبي بين أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 "13-12-2022"

كأس العالم – نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأرجنتين - كرواتيا21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max

مباريات ودية - كأس سوبر دبي

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 69851فرنسا، 2018
  • 50662ألمانيا، 2014
  • 95710إسبانيا، 2010
  • 34635إيطاليا، 2006
250858 الأصوات

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
أرسنال - ميلان16:00 مصر، 16:00 السعودية وقطرDubai Sports 2