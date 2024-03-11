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Kalidou Koulibaly Hilal Romarinho Ittihad 2024 AFCCLGetty
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيادوري الأبطالالقنوات الناقلةAl Ittihad v Al HilalAl IttihadAl Hilalأرسنال v بورتوأرسنالبورتوبرشلونة v نابوليالدوري المصري الممتازبرشلونةنابوليNational Bank v Al Ahly SCNational BankAl Ahly SCEl Gouna FC v Zamalek SCEl Gouna FCZamalek SCكأس ألمانيا 1Saarbruecken v Borussia MoenchengladbachSaarbrueckenBorussia Moenchengladbach

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 حيث نعود لنستكمل لقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل نابولي ضيفاً على برشلونة، بينما يستضيف آرسنال فريق بورتو.

كما نتابع مباراة غاية في القوة والإثارة حيث كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال، ولكن ليس في دوري روشن السعودي، بل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسياً، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد الجونة، والأهلي في مواجهة البنك الأهلي ضمن الجولة 15 من الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 "05-03-2024"

دوري أبطال آسيا - إياب دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أولسان هيونداي - جونبك14:00 الإمارات، 13:00 السعوديةbeIN Sports AFC
Alkass 9
SSC SPORT 1 HD		أحمد البلوشي
هيكل الصغير
عبد العزيز السبر
الاتحاد - الهلال23:00 الإمارات، 22:00 السعوديةbeIN Sports AFC
Alkass 9
SSC SPORT 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 1		حسن العيدروس
خالد الحدي
فارس عوض
عامر عبد الله

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
آرسنال - بورتو23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 2علي محمد علي
برشلونة - نابولي23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري المصري - الأسبوع الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجونة - الزمالك22:30 السعودية، 21:30 مصرOnTime Sports 2محمد محمود عفيفي
البنك الأهلي - الأهلي22:30 السعودية، 21:30 مصرOnTime Sports 1أيمن الكاشف

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساربروكن - بوروسيا مونشنجلادباخ22:30 السعودية، 21:30 مصردبي الرياضية 2-

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