جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص ومباراة إيطاليا وأوكرانيا.

كما سنتابع مباراة ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يتواجه فيها منتخب الكاميرون ضد بوروندي ضمن الجولة السادسة، بالإضافة للكثير من المباريات الودية كمباراة مصر وتونس، السعودية وكوريا الجنوبية، الإمارات وكوستاريكا والكثير من المباريات الودية القوية هذا اليوم، والتي على رأسها مباراة فرنسا ضد ألمانيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 "12-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السادسة

المباراة الموعد المعلق القناة الناقلة بلجيكا - إستونيا 21:45 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 4 السويد - النمسا 21:45 مصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD Xtra 1 رومانيا - كوسوفو 21:45 مصر والسعودية - beIN Sports HD Xtra 3 سويسرا - أندورا 21:45 مصر والسعودية - beIN Sports HD 7 إيطاليا - أوكرانيا 21:45 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 1 مالطة - مقدونيا الشمالية 21:45 مصر والسعودية - - إسبانيا - قبرص 21:45 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 2 النرويج - جورجيا 21:45 مصر والسعودية - -

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة الكاميرون - بوروندي 22:00 مصر والسعودية -

مباريات دولية ودية - منتخبات