جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماس في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة قوية، نبدؤها بلقاء آرسنال وآيندهوفن، ريال مدريد ويونيون برلين ومانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ.

كما نستكمل أيضاً الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي نتابع فيها لقائات القسم الشرقي حيث يلتقي أولسان هيونداي وكاواساكي فرونتال، وجوهور دارول تاكزيم ضد بانكوك جلاس باثوم يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند ذلك، فالليلة يفتتح الاتحاد السعودي كأس العالم للأندية 2023 رفقة فريق أوكلاند سيتي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الثالثة عشرة من دوري يلو السعودي، والتي أهمها مباراة النجمة ضد الباطن ولقاء الترجي والخلود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 "12-12-2023"

كأس العالم للأندية 2023 - الدور الأول

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الاتحاد - أوكلاند سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية فارس عوض

محمد حسين SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة لانس - إشبيلية 19:45 مصر، 20:45 السعودية نوفل باشي beIN Sports HD 3 آيندهوفن- آرسنال 19:45 مصر، 20:45 السعودية خالد الحدي beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 1 كوبنهاجن - جلطة سراي 22:00 مصر، 23:00 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD 5 نابولي - سبورتينج براجا 22:00 مصر، 23:00 السعودية خليل البلوشي beIN Sports HD 4 أونيون برلين - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية محمد بركات beIN Sports HD 2 إنتر - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 3 سالزبورج - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 6

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ملبورن سيتي - تشجيانج بروفيشنال 12:30 السعودية 13:30 الإمارات أحمد عبده beIN Sports AFC بوريرام يونايتد - فنتفوريت كوفو 12:30 السعودية 13:30 الإمارات عادل خلو beIN Sports AFC 1 أولسان هيونداي - كاواساكي فرونتال 13:00 السعودية 14:00 الإمارات نوفل باشي beIN Sports AFC 2 جوهور دارول تاكزيم - بانكوك يونايتد 13:00 السعودية 14:00 الإمارات محمد المبروكي beIN Sports AFC 3

دوري يلو السعودي - الجولة 13