جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة السابعة من الموسم يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.

وتقام خمس مباريات يوم الثلاثاء 11 أكتوبر في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون من مباراة يحل فيها الاتحاد ضيفًا على ضمك، أما المباراة الثانية فتجمع بين التعاون وأبها، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة تجمع بين النصر والعدالة، فيما يحل الاتفاق ضيفًا على الفيحاء، ويستضيف الخليج نظيره الفتح.

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أما على المستوى الأوروبي، فتنطلق الثلاثاء 11 أكتوبر مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23 بإقامة ثماني مباريات.

ومن أبرز المباريات التي تقام مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد الإسباني أمام شاختار الأوكراني.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 "11-10-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

ضمك - الاتحاد

17:50 السعودية، 16:50 مصر

شاهد VIP

التعاون - أبها

17:50 السعودية، 16:50 مصر

شاهد VIP

النصر - العدالة

20:30 السعودية، 19:30 مصر

شاهد VIP

الفيحاء - الاتفاق

20:30 السعودية، 19:30 مصر

شاهد VIP

الخليج - الفتح

20:30 السعودية، 19:30 مصر

شاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

كوبنهاجن - مانشستر سيتي

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

دينامو زغرب - سالزبورج

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD 2 English

ميلان - تشيلسي

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

بوروسيا دورتموند - إشبيلية

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD Xtra 1

باريس سان جيرمان - بنفيكا

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

شاختار - ريال مدريد

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

سلتيك - لايبزيج

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD Xtra 2

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  • 37%مانشستر سيتي
  • 30%باريس سان جيرمان
  • 3%ليفربول
  • 29%فريق آخر
1060 الأصوات
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